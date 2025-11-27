В Башкирии на ремонт «фонящих» дорог направят 4,5 млрд рублей

4,5 млрд рублей в этом году направят на ремонт «фонящих» дорог в Башкортостане. В порядок приведут проезжие части как регионального, так и местного значения.
Сплошные ямы и грязь в дождливое время. Еще год назад проехать по улице Демьяна Бедного в Благовещенске было целой проблемой. Талые воды настолько размывали края, что дорога местами сужалась до одной полосы.
На качество этой дороги местные жители жаловались неоднократно. Один из них в прошлом году даже озвучил проблему на федеральном уровне во время личного приёма граждан советником Президента России, организованного в режиме видеоконференцсвязи. В итоге дорогу отремонтировали.
У регионального Минтранса проезжая часть по улице Демьяна Бедного в Благовещенске значилась как «фонящая», то есть требующая срочного ремонта. Программу по приведению в порядок таких дорог в республике запустили в 2023-м по инициативе главы региона. На эти цели за два года направили 8 миллиардов рублей.
В этом году финансирование ремонта «фонящих» дорог увеличили до 4,5 млрд рублей. И это не предел. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, по поручению главы региона принято решение ежегодно увеличивать финансирование программы.