В Башкирии на ремонт «фонящих» дорог направят 4,5 млрд рублей

4,5 млрд рублей в этом году направят на ремонт «фонящих» дорог в Башкортостане. В порядок приведут проезжие части как регионального, так и местного значения.

Сплошные ямы и грязь в дождливое время. Еще год назад проехать по улице Демьяна Бедного в Благовещенске было целой проблемой. Талые воды настолько размывали края, что дорога местами сужалась до одной полосы.

Дорогу сделали, привели в удовлетворительное состояние, то есть прекрасное дорожное полотно, бордюры, хороший тротуар. Огромное спасибо от всех жителей нашей улицы, нашего города. Камиль Усманов, житель г. Благовещенска

На качество этой дороги местные жители жаловались неоднократно. Один из них в прошлом году даже озвучил проблему на федеральном уровне во время личного приёма граждан советником Президента России, организованного в режиме видеоконференцсвязи. В итоге дорогу отремонтировали.

Протяжённость выполненной дороги составляет 1,3 километра. В работы входило расширение проезжей части, обустройство бордюрным камнем – здесь раньше она без бордюров была, обновление тротуара и частично достройка тротуара, потому что в некоторых местах его в принципе не было. Антон Медведев, заместитель главы администрации Благовещенского района

У регионального Минтранса проезжая часть по улице Демьяна Бедного в Благовещенске значилась как «фонящая», то есть требующая срочного ремонта. Программу по приведению в порядок таких дорог в республике запустили в 2023-м по инициативе главы региона. На эти цели за два года направили 8 миллиардов рублей.

С начала реализации данного проекта привели в порядок около 250 км таких дорог. В этом году планируется отремонтировать еще около 70 км таких дорог. Кроме региональных дорог, в перечень объектов вошли дороги местного значения. В этом году привели в порядок около 35 км дорог местного значения в 14 муниципалитетах. Работы на региональных и межмуниципальных дорогах еще продолжаются. На многих объектах ведется приемка. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан