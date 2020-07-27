Появились подробности страшной перестрелки в центре Уфы

Прошлой ночью, 26 июля, в Уфе произошла массовая драка, которая перетекла в перестрелку. Мужчину с оружием сейчас ищут, а пострадавший в реанимации. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты «Вести-Башкортостан».

Напомним, на пересечении улиц Чернылевской и Мустая Карима неизвестные устроили драку, во время которой один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по оппонентам. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, и теперь сотрудники полиции разыскивают главного подозреваемого.

По предварительной информации, конфликт завязался между посетителями развлекательного заведения. Подозреваемый произвёл не менее 10 выстрелов, а после скрылся на иномарке. Парень, который попал под пули, доставлен в реанимацию с ранениями ног и груди.