В Дюртюлинском районе в рамках нацпроекта открылся новый ФАП

В деревне Новоуртаево Дюртюлинского района проверяют пациентов на COVID-19 с помощью пульсоксиметра. Прибор для измерения насыщенности крови кислородом способен выявить воспаление лёгких, а это один из признаков заражения коронавирусом. Так работают медики в модульных ФАПах. К слову, в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане планируют открыть четыре новых фельдшерско-акушерских пункта.

Пульсоксиметром фельдшер пользуется теперь в начале каждого приёма. Один из способов проверки на COVID-19. По словам медика, при коронавирусе в крови снижается содержание кислорода, происходит это из-за воспаления лёгких. У Зульфиры Абдрахмановой показатели в норме.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новоуртаево открылся недавно. Врач переехал из Нефтекамска. Бывший сотрудник скорой для работы в деревне прошёл дополнительное обучение – из бывшего универсального бойца стал ещё более универсальным. На жильё Ильгиз Денисламов получил полмиллиона. Он стал участником программы «Земский фельдшер». Жена тоже медик, устроилась на работу в Дюртюлинскую центральную районную больницу.

Модульный ФАП был установлен в рамках национального проекта «Здравоохранение»,а именно «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Прежде врача в деревне Новоуртаево не было, а расстояние до медучреждения не соответствовало нормативам.