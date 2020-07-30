Мошенники наживаются на маленькой девочке из Башкирии с деформированным черепом

Напомним, девочка родилась с пороками развития, у Софии деформированы кости черепа и лица, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также отсутствует твердое небо. Из-за ее особенностей девочку не хотели брать в детский садик. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить. , у Софии деформированы кости черепа и лица, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также отсутствует твердое небо. Из-за ее особенностей девочку не хотели брать в детский садик. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить.