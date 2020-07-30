Мошенники наживаются на маленькой девочке из Башкирии с деформированным черепом

Мошенники придумали способ, как заработать в социальных сетях на маленькой девочке из Башкирии.
Софью Гизатуллину знает вся Башкирия, ее история прогремела прошлой осенью: ребенка не хотели брать в детский садик из-за внешности. У Сони деформированное лицо и сросшиеся пальчики от рождения. Однако широкая огласка в СМИ и помощь неравнодушных жителей республики помогли решить многие проблемы семьи: у них появилось новое жилье и шанс на выздоровление.
Однако нашлись и те, кто захотел заработать на болезни ребенка. По словам волонтера Регины Биргулиевой, которая и рассказала о девочке, в сети появилась реклама, призывающая собрать деньги на лечение Соне. Женщина утверждает, что это мошенники и никакого сбора средств на данный момент нет.
Напомним, девочка родилась с пороками развития, у Софии деформированы кости черепа и лица, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также отсутствует твердое небо. Из-за ее особенностей девочку не хотели брать в детский садик. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить. , у Софии деформированы кости черепа и лица, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также отсутствует твердое небо. Из-за ее особенностей девочку не хотели брать в детский садик. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить.
В свою очередь глава Башкирии В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что теперь лично проследит за судьбой девочки, а также пообещал выделить для семьи жилье, где они смогут перезимовать. а также пообещал выделить для семьи жилье, где они смогут перезимовать.