Стало известно, куда поставлялось зараженное бактериями мясо в Башкирии

Накануне, 29 июля, стало известно, что в некоторые социальные учреждения поставлялось потенциально опасное мясо. В продукции нашли бактерии, которые вызывают смертельную болезнь. Прокуратура РБ рассказала, куда именно поставлялась мясная продукция.

Напомним, в мясе была найдена бактерия Listeria monocytogenes. Именно она вызывает у человека смертельно опасное заболевание листериоз. Наличие бактерии в мясе подтвердили лабораторные исследования.