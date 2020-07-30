Стало известно, куда поставлялось зараженное бактериями мясо в Башкирии

Накануне, 29 июля, стало известно, что в некоторые социальные учреждения поставлялось потенциально опасное мясо. В продукции нашли бактерии, которые вызывают смертельную болезнь. Прокуратура РБ рассказала, куда именно поставлялась мясная продукция.
Напомним, в мясе была найдена бактерия Listeria monocytogenes. Именно она вызывает у человека смертельно опасное заболевание листериоз. Наличие бактерии в мясе подтвердили лабораторные исследования.
Оказалось, потенциально опасную продукцию доставляли в медицинские организации. Правоохранительное ведомство проводит необходимую проверку. При выявлении весомых оснований будет предпринят «комплекс мер».