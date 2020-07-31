Виновата пандемия: как в Уфе резали баранов на Курбан-байрам

Из-за пандемии в этот раз не было массовой торговли и приготовления еды. За ритуальным убоем жертвенных животных следили не только представители духовенства, но и Россельхознадзора.

В этом году заклание овец в Башкирии проводили на 45 организованных площадках. Вход на спецплощадку – только в медицинской маске и только после бесконтактной проверки температуры тела. Все из-за пандемии коронавируса. Каждый приходящий относится с пониманием.

Это специальная площадка для ритуального убоя животных в Курбан-байрам у поселка Зинино. Все организовано под контролем Россельхознадзора. Сюда привезли овец, их направили в отдельный загон. В этом году стоимость одной овцы – 8400 рублей. Покупатель выбирает животное, а затем забирает мясо. Также на территории есть юрта для молитв.

Эти животные проходят ветеринарные обследования и должны быть пробиркованы, пронумерованы и внесены в госсистему «Меркурий». После их привозят сюда на спецтранспорте, продают покупателям и проводится ритуальный убой. Ришат Кутлиматов, и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по РБ

Ежегодно в Башкортостане около 10 тысяч жертвенных баранов отправляется на убой. Последние три года заклание осуществляют на специальных площадках под контролем ветеринарных служб. Это сделано для недопущения распространения инфекционных заболеваний. Весь процесс контролируют представители Духовного управления мусульман Башкортостана – для соблюдения канонов ислама.

В этом году подобные площадки созданы в 45 муниципалитетах и еще в 18 забой скота производился в частных подсобных хозяйствах. В Уфе, помимо Зинино, развернули еще одну территорию для ритуального убоя жертвенных животных – у Северного автовокзала. Соорганизаторами выступили 4 мечети.