Уроженец Башкирии объяснил, почему жестоко расправился с матерью своих детей

Жестокое убийство матери двух детей потрясло всю страну. Ревнивый муж зарезал свою супругу на обочине дороги под крики детей, которые все это время сидели в машине. Уроженец Башкирии Александр на суде объяснил, что его подтолкнуло на такой шаг.