Уроженец Башкирии объяснил, почему жестоко расправился с матерью своих детей

Жестокое убийство матери двух детей потрясло всю страну. Ревнивый муж зарезал свою супругу на обочине дороги под крики детей, которые все это время сидели в машине. Уроженец Башкирии Александр на суде объяснил, что его подтолкнуло на такой шаг.
По его словам, мужчину выбесил тот факт, что жена поставила пароль на свой телефон. К тому же, ранее супруга призналась, что изменила ему с лучшим другом.
Напомним, трагедия произошла 30 июля в Саткинском районе. Проезжающие мимо водители обратили внимание на стоящий на обочине стоял белый “Рено Дастер”, а чуть поодаль обезумевший мужчина резал горло своей спутнице.
По информации СУ СК по Челябинской области, мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Он помещен под стражу на два месяца. С убитой матерью двоих детей простились накануне в ее родном селе Соколки Белокатайского района.