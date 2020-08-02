«Громко плачет и кричит»: маленькому мальчику из Башкирии, борющемуся за свою жизнь в Корее, стало хуже

Тяжелобольному 8-летнему Ярославу из Белорецка стало хуже. Об этом сообщила его мама Татьяна в социальных сетях, где она рассказывает о ходе лечения сына. У мальчика саркома Юинга - опасное онкологическое заболевание, с которым он мужественно борется в Южной Корее.

По словам Татьяны, врачи не могут начать химиотерапию из-за воспалительных процессов в организме. Сначала медики думали, что дело в мочевыводящем катетере, однако позже пришли к выводу, что в организме ребенка инфекция.

"По результатам анализа ничего хорошего. Опять делали уколы под кожу. Слушать и смотреть в этот период на Ярослава нет сил, сердце кровью обливается. Кричит и плачет на всю палату" Татьяна, мама Ярослава

Позже стало известно, что Ярослав пошел на поправку: температура спала до 37 градусов и появился аппетит. Мальчик даже начал улыбаться.

"Нам продолжают ставить жаропонижающие капельницы. У него, к счастью появился аппетит. Я даже ездила в квартиру и готовила для него по его заказу. Но химиятерапия все равно откладывается". Татьяна, мама Ярослава

Сейчас Ярослав вместе с мамой Татьяной находятся в Сеуле. Сюда они приехали из Китая, где им отказались делать брахитерапию, потому что опухоль мальчика уже достигла позвоночника. Именно из-за нее ранее у Ярослава отказали ноги.

На лечение и проживание в Корее нужны большие деньги. Если вы хотите помочь мальчику выздороветь, то можете отправить средства любым доступным вам способом:

Карта Тинькофф:4377 7237 4834 0266 ( Татьяна Сергеевна Антошкина)

Карта Сбербанк:5336 6900 5534 5542 ( Татьяна Сергеевна Антошкина). Карта привязана к номеру тел: +7-965-923-49-26.

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