«Громко плачет и кричит»: маленькому мальчику из Башкирии, борющемуся за свою жизнь в Корее, стало хуже

Тяжелобольному 8-летнему Ярославу из Белорецка стало хуже. Об этом сообщила его мама Татьяна в социальных сетях, где она рассказывает о ходе лечения сына. У мальчика саркома Юинга - опасное онкологическое заболевание, с которым он мужественно борется в Южной Корее.
По словам Татьяны, врачи не могут начать химиотерапию из-за воспалительных процессов в организме. Сначала медики думали, что дело в мочевыводящем катетере, однако позже пришли к выводу, что в организме ребенка инфекция.
Позже стало известно, что Ярослав пошел на поправку: температура спала до 37 градусов и появился аппетит. Мальчик даже начал улыбаться.
Сейчас Ярослав вместе с мамой Татьяной находятся в Сеуле. Сюда они приехали из Китая, где им отказались делать брахитерапию, потому что опухоль мальчика уже достигла позвоночника. Именно из-за нее ранее у Ярослава отказали ноги.
На лечение и проживание в Корее нужны большие деньги. Если вы хотите помочь мальчику выздороветь, то можете отправить средства любым доступным вам способом:
Карта Тинькофф:4377 7237 4834 0266 ( Татьяна Сергеевна Антошкина)
Карта Сбербанк:5336 6900 5534 5542 ( Татьяна Сергеевна Антошкина). Карта привязана к номеру тел: +7-965-923-49-26.
Справка
Саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета. Она, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Саркома Юинга является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. До применения системной терапии почти у 90% больных развивались метастазы.