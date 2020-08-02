Стало известно, кем работали изверг из Башкирии и зарезанная им жена

Зверское убийство произошло на границе Башкортостана и Челябинской области. На этой неделе мужчина на глазах собственных детей истерзал ножом свою супругу. Семья ехала из Белокатайского района в Сатку. Обвиняемый сейчас находится в СИЗО, с малышами работают психологи.

Закадровый плач – это 4-летняя Ева и двухгодовалая Катя. На глазах шокированных детей их отец расправляется с их же матерью. Это видео снял случайный очевидец. На кадрах видно, что разъяренный мужчина готов напасть и на него. Обошлось.

Ссора между Александром и погибшей Оксаной произошла в салоне авто на почве ревности. Мужчина пытался выхватить у возлюбленной телефон, чтобы посмотреть ее переписки, на что получил отказ. Тогда, по одной из версий, злоумышленник достал канцелярский нож и нанес несколько ударов супруге, их дети тем временем находились на заднем сидении. Известно, что семья жила в Новобелокатае, там они снимали квартиру.

Когда весть о кровавой расправе дошла до матери душегуба, ее ударил инсульт. Пенсионерку увезли в реанимацию. Из близких у Александра только она и родная сестра, которая, кстати, не поддерживает брата. С ее слов, на мужчину уже заводили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На первую жену, которой повезло все-таки уйти от тирана. Ведь за время брака он ее постоянно избивал и даже тушил об жену окурки. Причина та же – ревность. Уже после Александр встретил Оксану и, к сожалению, история повторилась.

Я полностью на стороне Оксаны и ее родителей. Я не защищаю его и не оправдываю абсолютно. Ольга Алексеева, сестра Александра Алексеева

Александр не раз признавался бывшей супруге: пускал клевету об изменах ради того, чтобы не осуждали его поступки. Кстати, некоторые соседи отзываются о душегубе как о тихом и уравновешенном мужчине. Для них произошедшее стало шоком.

Мы не ожидали такого, он такой скромный, не скандальный. Спокойный, адекватный человек. Соседи семьи Алексеевых

Однако в соседней квартире о напряженной жизни супругов знали, но молчали. Специально или нет – неясно, во всяком случае уже поздно. Крики и ругань были слышны в основном по ночам.

Дети кричали, когда они между собой ругались. Драться-то он дрался, жена от него первая ушла из-за этого. Это уже вторая. Соседи семьи Алексеевых

Оксана и Александр зарабатывали на жизнь детскими праздниками. Пара работала аниматорами. Тетя погибшей рассказывает, что ни она, ни кто-то другой из их родственников не знал о тирании Александра. Ведь за 5 лет брака женщина не жаловалась на него близким ни разу.

Она никому не рассказывала, никому не жаловалась. Даже маме не жаловалась. Мама однажды сама увидела, что она в синяках. Валентина Малухина, тетя Оксаны Алексеевой