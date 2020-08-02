В древнем могильнике в Башкирии обнаружили египетские и китайские артефакты

Прогуляться по средневековой крепости, увидеть драгоценности времен Александра Македонского или заглянуть в гигантскую пещеру с подземным озером. Все это не где-нибудь, а прямо под Уфой. Село Охлебинино. Уникальное место, которое буквально напичкано объектами культурного наследия – памятниками природы, истории и архитектуры.
Эти кадры сняты в абсолютной темноте, здесь только свет от нашей камеры. Огромный подземный зал поражает размерами, на фоне которых человек просто теряется, и даже не верится, что где-то там, над головой, каменный потолок. Площадь только одной из галерей Охлебининской пещеры – почти с футбольное поле, 90 на 40 метров. А еще здесь круглый год не замерзают два подземных озера.
Но, несмотря на всю красоту, Охлебининская пещера считается самой обвалоопасной в республике. Она находится на дне большой карстовой воронки на берегу реки Белой, примерно в 45 километрах от Уфы. Посещать ее рекомендуется только зимой и в сопровождении опытных инструкторов. Летом и особенно весной велик риск обрушения хрупких гипсовых пород – здесь это происходит регулярно, что подтверждают огромные валуны на дне пещеры, говорит инструктор по туризму Ильшат Фасхутдинов.
А безобидная, на первый взгляд, конфетка, забытая в пещере, может обернуться настоящей экологической катастрофой, добавляет спелеолог Анна Евдокимова. Все, оставленное человеком в пещере, не разлагается и остается там навсегда, нарушая экобиоценоз. Из-за этого погибает уникальная флора и фауна пещер, а также возрастает риск обвалов.
Стоит подняться от пещеры по крутому берегу наверх, и оказываешься на горе Акташ, где сохранилось основание средневековой крепости времен Золотой Орды. Оно хорошо заметно на снимке со спутника – это П-образное оборонительное сооружение, протяженностью около 700 метров, по краям которого раньше располагались две укрепленные башни. Выделяются руины и на съемках с коптера. Эта полоса – не что иное, как бывшая крепостная стена. Если восстановить примерный облик крепости, то получится следующее: сначала копали глубокий ров, который заполнялся водой, на образовавшемся земляном валу выкладывали каменное основание и уже сверху строили основную деревянную часть.
Археолог Никита Савельев изучил здесь почти каждый сантиметр во время раскопок. Это так называемый Охлебининский археологический комплекс, состоящий из нескольких городищ разных эпох и могильника – крупнейшего во всей Восточной Европе. История здесь – буквально под ногами. Прямо во время съемок у нас на глазах археолог находит на полевой дороге несколько древних артефактов.
Ученый сравнивает археологию с криминалистикой: говорит, разница лишь во времени произошедшего события – вчера или две тысячи лет назад.
Мы опустились на дно так называемого археологического раскопа. По сути, это разрез крепостной стены, которая стояла здесь – сложно представить – в 13 веке. Ученые сделали этот раскоп, чтобы изучить срез и установить примерный возраст этого городища.
Вот как выглядел этот раскоп в 60-е годы. Тогда впервые работы здесь были проведены известным уфимским археологом Анатолием Пшеничнюком. Было установлено, что люди начали селиться на горе Акташ еще две с половиной тысячи лет назад – вероятнее всего, это были восточные финны. Как считают ученые, их ближайшие потомки – современные жители Удмуртии.
Археологи исследовали около 650 погребений так называемой Кара-Абызской культуры и сделали массу удивительных находок. Например, этим человеческим останкам – две тысячи лет, и они отлично сохранились. В то время женщин хоронили с золотыми и бронзовыми украшениями, мужчин – с оружием, конской упряжью и другими атрибутами. Большинство артефактов сейчас хранятся в Музее археологии и этнографии в Уфе.
В погребениях также были найдены боевые железные ножи, необычный топор – так называемый кельт, характерный для жителей лесной местности, а также мужской пояс с бронзовыми насадками, кожаная часть которого полностью сохранилась и не истлела за тысячи лет только за счет бактерицидных свойств бронзы. И, пожалуй, самые необычные находки – египетские или сирийские подвески с изображением – так называемые геммы. Их местное осёдлое население, вероятно, выменивало у кочевников-сарматов, служивших наемниками у Александра Македонского.
Загадочно выглядят и элементы китайской культуры – бронзовые фигуры животных, также найденные в Охлебининском могильнике.
Сегодня на вершине горы Акташ, в самом центре могильника, можно увидеть большую колоннаду. Но к истории она не имеет никакого отношения. Ротонда появилась здесь всего несколько лет назад, причем кто построил ее прямо древнем кладбище, выяснить не удалось.
Теперь эта колоннада уже сама стала достопримечательностью. Сооружение возвышается над обрывом, откуда открывается потрясающий вид, внизу – слияние рек Сим и Белой, чуть выше – Инзер. Это место еще называют трехречьем.
Здесь же, неподалеку, природный памятник – скала Большой колпак, которая получила свое название из-за каменной шапки в верхней части, которая, к сожалению, обрушилась несколько лет назад. Но вид по-прежнему впечатляющий. Рядом скала Малый колпак, не менее живописный.
В самом селе Охлебинино можно «отведать» еще один слой культурного пирога – здесь сохранилось сразу несколько памятников истории и архитектуры 19-го и начала 20-го веков. Прежде всего, это каменная церковь, которой почти 200 лет. Сохранилась фотография, на которой Троицкий храм в первоначальном облике. Это так называемый александровский классицизм с поправкой на губернскую специфику. Как и для всех религиозных учреждений, советские годы стали для церкви тяжелым испытанием.
Саму церковь тоже хотели сравнять с землей, но не получилось, рассказывает школьный учитель истории Лидия Арысова.
Чудом избежал участи быть утопленным в реке и церковный колокол – после революции его использовали на пожарной каланче.
В период тотального атеизма в здании церкви был сначала склад, затем сельский клуб. А церковная ограда перекочевала к памятнику советским воинам.
Восстановление Троицкого храма началось в 90-е годы. Надстроили колокольню, купол, правда, уже в измененном виде.
Местные жители сумели сохранить старинный крест и несколько икон. И теперь вернули их церкви. Одна из них под названием «Тайная вечеря» нуждается в реставрации.
Само село Охлебинино появилось в середине 18-го века и получило название по фамилии своего основателя – помещика Охлебинина, который выкупил эти пустующие земли у местного башкирского населения. Здесь сохранились сразу несколько объектов культурного наследия, например, два здания, принадлежавших купеческому роду Колотовых.
Усадьба Колотова – здание 1905 года постройки. В начале прошлого века здесь был лесозавод. И с тех самых дореволюционных времен здесь сохранился огромный теплонагреватель. В нем кипятили воду для нужд завода. Когда-то его вынесли на улицу за ненадобностью. И с тех самых пор он и лежит здесь как своеобразный символ давно ушедшей эпохи.
Историк Павел Егоров лично занимался выявлением памятников истории и архитектуры в Охлебинино. В их числе – больничный комплекс из 7 зданий. Это наиболее полно сохранившийся медгородок из всех подобных в республике. Сейчас в этих зданиях располагается детский приют. Однако и здесь они частично утратили свой первоначальный облик.
Охлебинино – поистине уникальное место на стыке культур, и здесь целый ряд причин, по которым этот объект под Уфой может стать крупным центром притяжения туристов. Но пока это малоизвестная, «непричесанная» достопримечательность. Ни табличек, ни информации об объектах культурного наследия, средневековая крепость порастает бурьяном, а добраться до природных памятников можно лишь по рыбацким тропам. Впрочем, мы уверены, что сейчас, на волне развития туризма в Башкортостане, этот своеобразный музей под открытым небом все же получит заслуженное внимание.