Стали известны подробности падения ворот на 7-летнюю девочку в Башкирии

Следственный комитет Башкирии сообщил подробности трагедии на детской площадке. Напомним, в Сибае на 7-летнюю девочку упали хоккейные ворота. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
Вечером 1 августа 7-летняя девочка и её брат играли во дворе по улице Ветеранов. Малышка повисла на перекладине на хоккейных воротах. Именно в этот момент спортивный элемент опрокинулся и упал на девочку.
Малышку срочно госпитализировали. Сейчас с тяжелой травмой головы девочка получает лечение в больнице. СК Башкирии опрашивает свидетелей произошедшего, сотрудников управляющей компании. Также проверяется документация на установленные ворота.
Фото: СК РФ по РБ.