Стали известны подробности падения ворот на 7-летнюю девочку в Башкирии

Следственный комитет Башкирии сообщил подробности трагедии на детской площадке. Напомним, в Сибае на 7-летнюю девочку упали хоккейные ворота. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

Вечером 1 августа 7-летняя девочка и её брат играли во дворе по улице Ветеранов. Малышка повисла на перекладине на хоккейных воротах. Именно в этот момент спортивный элемент опрокинулся и упал на девочку.

Малышку срочно госпитализировали. Сейчас с тяжелой травмой головы девочка получает лечение в больнице. СК Башкирии опрашивает свидетелей произошедшего, сотрудников управляющей компании. Также проверяется документация на установленные ворота.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему, допрашиваются очевидцы, сотрудники управляющей компании и администрации города, истребована и анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на установленные ворота. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при монтаже и содержании оборудования на данной игровой площадке, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 