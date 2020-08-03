Стали известны подробности падения ворот на 7-летнюю девочку в Башкирии

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему, допрашиваются очевидцы, сотрудники управляющей компании и администрации города, истребована и анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на установленные ворота. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при монтаже и содержании оборудования на данной игровой площадке, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ