Чумазый извращенец уже неделю пугает жителей Башкирии

Жители Стерлитамака вновь стали свидетелями шокирующей картины. Неизвестный мужчина без стеснения показывал всем свои половые органы.

Очевидцы поделились видео в местных пабликах. Из соображений этичности мы не публикуем эту видеозапись. Примечательно, что ровно неделю назад горожане уже жаловались на подобный случай.

В позапрошлое воскресенье, 26 июля, мужчину в спортивном костюме уже видели во дворах. Он также занимался непотребством у всех на глазах. Жители Стерлитамака возмутились тем, что извращенца никто не хочет ловить. Спустя неделю в городе вновь произошел подобный случай.

Однако на самом деле это не разные люди. Вглядитесь на белые полоски на штанах (выделено красным). Левое фото — 26 июля, а правое — вчера. Это определенно один и тот же человек, который вот уже неделю терроризирует местных жителей.

На этот раз мужчина обнаглел сильнее — он просто сидел на скамейке. Отдельного внимания стоит его вид: чумазый, грязный и совершенно безумный. Все происходило, как и в прошлый раз, на улице Вокзальной в районе 10-11 часов. Мужчина выходит на свою мерзкую «охоту» только утром.

Жители города считают, что второе появление на публике за неделю — явный «звоночек» для реакции либо психбригады, либо правоохранительных органов. Горожане уже попросили полицейских отловить этого человека, чтобы он их больше не пугал.

Данное дело передано в нужные органы, в ближайшее время ситуация разрешится. Берегите себя и своих близких... житель Стерлитамака