«Башавтотранс» прокомментировал конфликт пассажирок из-за маски

Сегодня стало известно, что в одном из автобусов в Уфе произошёл серьезный конфликт. Неизвестная женщина со скандалом выгнала девушку без маски из транспортного средства. Представители ГУП «Башавтотранс» объяснили ситуацию корреспондентам ИА «Башинформ».
В социальных сетях распространилось видео, на котором уфимка кричит, ругает и обзывает молодую девушку. На юной пассажирке не было защитной маски, поэтому автобус остановил своё движение. Это не понравилось одной из пассажирок. Женщина грубо обозвала девушку и даже пнула, когда уфимка покинула автобус.
Некоторые комментаторы предположили, что агрессивная женщина – кондуктор автобуса. Однако «Башавтотранс» опроверг данную информацию.
Видео: Соцсети.