«Башавтотранс» прокомментировал конфликт пассажирок из-за маски

Сегодня стало известно, что в одном из автобусов в Уфе произошёл серьезный конфликт. Неизвестная женщина со скандалом выгнала девушку без маски из транспортного средства. Представители ГУП «Башавтотранс» объяснили ситуацию корреспондентам ИА «Башинформ».

В социальных сетях распространилось видео, на котором уфимка кричит, ругает и обзывает молодую девушку. На юной пассажирке не было защитной маски, поэтому автобус остановил своё движение. Это не понравилось одной из пассажирок. Женщина грубо обозвала девушку и даже пнула, когда уфимка покинула автобус.

Некоторые комментаторы предположили, что агрессивная женщина – кондуктор автобуса. Однако «Башавтотранс» опроверг данную информацию.

По факту данного видео сообщаем: автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещен вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение. Информируем, что объявление о недопущении пассажиров без масок было опубликовано на официальном сайте перевозчика, также во всех автобусах находятся соответствующие предупреждения.

представители  ГУП «Башавтотранс»

Видео: Соцсети. 