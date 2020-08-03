«Башавтотранс» прокомментировал конфликт пассажирок из-за маски

По факту данного видео сообщаем: автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещен вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение. Информируем, что объявление о недопущении пассажиров без масок было опубликовано на официальном сайте перевозчика, также во всех автобусах находятся соответствующие предупреждения.

представители ГУП «Башавтотранс»