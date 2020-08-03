Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда» в Башкирии составит почти 1,5 млрд рублей

Полтора миллиарда рублей на нацпроект «Жилье и городская среда». Реализацию программы до 2024 года подробно обсудили на совещании в формате «Стройчас», которое Глава республики провёл в онлайн-режиме.

Дороги, соцобъекты и расселение аварийного жилого фонда – значительная часть бюджета нацпроекта будет направлена на эти цели. Радий Хабиров также поручил скорректировать объёмы строительства жилья в соответствии с указом Президента.