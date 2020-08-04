СПЧ Башкирии проверит возможность рыбалки на арендованных водоёмах

Разбираясь в подробностях Совет выяснил, что распоряжение и управление имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности является вотчиной Росрыболовства по Республике Башкортостан. Арендованные водоемы же буквально находятся под охраной должностных лиц ведомства, и рыболовы-любители нередко оказываются жертвами такой охраны. Вместе с тем, возникает вопрос: а что от всего этого хорошего для жителей республики? Какие доходы от такой «охраны» получает бюджет, и соответственно как улучшается жизнь муниципалитетов? Выполняются ли Росрыболовством по РБ другие, возложенные на него функции, которые не приносят никакой прибыли сотрудникам? Важно отметить, что в общей сложности нормативными актами на указанное федеральное агентство возложено более 60 обязанностей, из которых мы видим только как осуществляется передача в аренду водоемов и охота на рыбаков - любителей.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь СПЧ Башкирии