СПЧ Башкирии проверит возможность рыбалки на арендованных водоёмах

В летний период большое количество жителей Башкирии жалуется на невозможность рыбалки на обычных водоёмах. Часто небольшие водные объекты арендуются одним человеком или юридическим лицом, поэтому у обычных людей нет возможности порыбачить в своём населенном пункте. Этим вопросом и планирует заняться СПЧ Башкирии.
Местные органы власти не всегда могут помочь жителям муниципалитета. Контроль за деятельностью сотрудников федеральной структуры вне компетенции республиканских ведомств, то есть республика может запрашивать статистические и иные сведения в порядке взаимодействия, но влияния на соблюдение прав граждан, которые, как оказалось нередко нарушаются, местные органы власти не имеют.