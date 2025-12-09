В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии

В Белорецке произошла крупная коммунальная авария. В прокуратуре организовали проверку по факту случившегося.

Фото №1 - В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии

Сегодня, 9 декабря, произошло аварийное отключение центрального отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали 74 многоквартирных дома, лечебные и образовательные учреждения, а также административные здания.

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации на предмет надлежащего содержания объектов коммунальной инфраструктуры, своевременности выполнения ремонтных работ, достаточности сил и средств для устранения аварийной ситуации. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РБ. 

