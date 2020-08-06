Маньяк, убивший 11-летнюю школьницу в Уфе, потребовал денег за моральный вред

Александр Валеткин, безжалостный убийца 11-летней Виолетты Токарчук, снова попал в центр внимания. 39-летний насильник пытается через суд добиться компенсации морального вреда. Мужчину не устраивают условия содержания в колонии.

Ещё в феврале 2020 года педофил подал соответствующий иск. Ответчиками выступили Министерство финансов РФ и управление МВД по Уфе. 4 августа суд принял решение отказать убийце в удовлетворении требований.

Александр Валеткин уже не первый раз пытается добиться моральной компенсации. Сначала насильник заявил, что полицейские избили его при задержании, а после пожаловался на тюремные условия. Все претензии мужчины суд отклонил.