Башкирия вошла в топ-3 регионов России по заготовке антиковидной плазмы

Башкортостан стал третьим регионом России по количеству заготовленной антиковидной плазмы. В рейтинге республику обошли только Москва и Свердловская область.

На сегодняшний день наш регион является лидером по объемам заготовки и применению этого биоматериал для лечения коронавируса. Плазма с антителами – не совсем лекарство, но весьма действенный метод лечения тяжелых ковидных пациентов, говорят врачи.

Что такое коронавирус, этим людям объяснять не нужно. Каждый из них уже переболел и теперь отдает частичку выработанного иммунитета другим. Сбор антиковидной плазмы в центре переливания крови давно поставили на поток. Ежедневно сюда приходит с десяток таких доноров. У кого-то коронавирусом переболела вся семья, некоторые, наоборот, перенесли болезнь бессимптомно.

При наличии двух отрицательных результатов и при заключении, что у него был подтвержден COVID-19, мы можем принять этого донора. Конечно, если у него нет других противопоказаний. Раиля Аюпова, заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови

У человека, переболевшего коронавирусом, организм вырабатывает в крови особые антитела. Если их ввести тяжелым больным, они будут распознавать и убивать вирус, помогая быстрее справиться с болезнью. Сдают свой биоматериал доноры, разумеется, не просто так. За 600 миллилитров плазмы платят по 5 тысяч рублей.

Прежде чем обычная плазма попадет в больницу, она 4 месяца находится на карантине. В это время донор сдает повторные анализы на отсутствие вирусов. В случае с антиковидной плазмой времени ждать нет. На помощь медиком приходит установка по вирусной инактивации, обеззараживающая жидкую часть крови. После процедуры плазму можно поставить в больницу в тот же день.

Сдавать плазму можно каждые две недели в течение года. За время пандемии в Республиканском центре переливания заготовлено более 1100 доз антиковидной плазмы. Почти половина применена на пациентах. Чаще всего доноры сдают первую и вторую группы крови. Из субъектов Российской Федерации Башкортостан стал третьим регионом после Москвы и Свердловской области.