Башкирия вошла в топ-3 регионов России по заготовке антиковидной плазмы

Башкортостан стал третьим регионом России по количеству заготовленной антиковидной плазмы. В рейтинге республику обошли только Москва и Свердловская область.
На сегодняшний день наш регион является лидером по объемам заготовки и применению этого биоматериал для лечения коронавируса. Плазма с антителами – не совсем лекарство, но весьма действенный метод лечения тяжелых ковидных пациентов, говорят врачи.
Что такое коронавирус, этим людям объяснять не нужно. Каждый из них уже переболел и теперь отдает частичку выработанного иммунитета другим. Сбор антиковидной плазмы в центре переливания крови давно поставили на поток. Ежедневно сюда приходит с десяток таких доноров. У кого-то коронавирусом переболела вся семья, некоторые, наоборот, перенесли болезнь бессимптомно.
У человека, переболевшего коронавирусом, организм вырабатывает в крови особые антитела. Если их ввести тяжелым больным, они будут распознавать и убивать вирус, помогая быстрее справиться с болезнью. Сдают свой биоматериал доноры, разумеется, не просто так. За 600 миллилитров плазмы платят по 5 тысяч рублей.
Прежде чем обычная плазма попадет в больницу, она 4 месяца находится на карантине. В это время донор сдает повторные анализы на отсутствие вирусов. В случае с антиковидной плазмой времени ждать нет. На помощь медиком приходит установка по вирусной инактивации, обеззараживающая жидкую часть крови. После процедуры плазму можно поставить в больницу в тот же день.
Сдавать плазму можно каждые две недели в течение года. За время пандемии в Республиканском центре переливания заготовлено более 1100 доз антиковидной плазмы. Почти половина применена на пациентах. Чаще всего доноры сдают первую и вторую группы крови. Из субъектов Российской Федерации Башкортостан стал третьим регионом после Москвы и Свердловской области.
В условиях, когда вакцина от коронавируса находится на стадии разработки, переливание плазмы служит эффективной альтернативой для лечения тяжелых пациентов. На одного больного в среднем необходимо две дозы. Всех, кто может поделиться своей кровью ради спасения других, медики просят обращаться в донорские центры республики.