Башкирия вошла в топ-3 регионов России по состоянию потребительского спроса

Башкортостан возглавил рейтинг состояния потребительского спроса от Центра развития региональной политики. В республике внедрили собственную стратегию развития ретейла, которая включает совершенствование придорожного сервиса, расширение складской и логистической инфраструктуры, повышение доступности малых и мобильных форм торговли. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Ростовская область.

Стоит отметить, что оборот розничной торговли в Башкортостане ежегодно демонстрирует положительный прирост. По итогам 9 месяцев 2025 года он вырос более чем на 3,5%. По этому показателю республика стабильно занимает восьмое место среди субъектов России и второе место в Приволжском федеральном округе.