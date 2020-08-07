Медики из соседних регионов оценили новую инфекционку в Уфе

Для гостей окружного форума онкологической службы Приволжского федерального округа в Уфе организовали экскурсию по территории новой инфекционной больницы. Медикам рассказали, в каких условиях и за какие сроки пришлось возводить модульный комплекс.

Здесь очень много фишечек для меня, например, о том, как продумана технология чистая и грязная зона, как продумана система газов, даже такие вещи, как пристроен КТ: с одной стороны реанимация, с другой стороны можно заехать с улицы, соответственно. Башкортостан защищен со всех точек зрения, и население может спать спокойно.

Татьяна Савинова, министр здравоохранения Оренбургской области

По словам главврача, здание соответствует высочайшим стандартам качества. Все зоны – зараженная красная и чистая зеленая – разделены между собой и исключают возможности пересечения разных потоков. Инфекционная больница была построена в рекордные 55 дней. Уфимский проект, кстати, хотят взять за основу челябинские коллеги. Гостям рассказали, что в строительстве в основном участвовали местные предприятия и производители.