Медики из соседних регионов оценили новую инфекционку в Уфе

Для гостей окружного форума онкологической службы Приволжского федерального округа в Уфе организовали экскурсию по территории новой инфекционной больницы. Медикам рассказали, в каких условиях и за какие сроки пришлось возводить модульный комплекс.
По словам главврача, здание соответствует высочайшим стандартам качества. Все зоны – зараженная красная и чистая зеленая – разделены между собой и исключают возможности пересечения разных потоков. Инфекционная больница была построена в рекордные 55 дней. Уфимский проект, кстати, хотят взять за основу челябинские коллеги. Гостям рассказали, что в строительстве в основном участвовали местные предприятия и производители.