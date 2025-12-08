В Уфе вручили «Медали семье погибшего защитника»

Мероприятие в концертном зале «Башкортостан» посвящено 35-летнему юбилею фонда защитников и военнослужащих. Для гостей организовали патриотический концерт, музей-выставку «Солдатская слава и материнская память».

Более трех десятилетий члены комитета активно помогают бойцам, выполняющим воинский долг в зонах военных конфликтов: в Грузии, Таджикистане, на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане. В настоящее время организовывают гуманитарные грузы, встречи с воинами и родственниками погибших, помогают им в решении различных вопросов.