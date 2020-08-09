Новый корпус онкодиспансера в Уфе начнет принимать пациентов с 10 августа

В Уфе замиминистра здравоохранения России анонсировал дату регистрации первой вакцины от коронавируса. Это случится уже 12 августа. Первыми прививку получат медработники и старшее поколение. Впрочем, это не значит, что исследования завершены. Об этом Олег Гриднев заявил на торжественной церемонии открытия нового онкологического корпуса в Уфе.

Его строительство шло три года, но необходимость назрела гораздо раньше. Старые кабинеты и палаты расположены в здании бывшего общежития, они уже не выдерживали никакой критики. Новый корпус, наоборот, построен по европейским стандартам. Конечно, полностью проблема нехватки мест не решится, но серьёзная надежда появится у тех, кто столкнулся с онкозаболеванием.

Узкие коридоры, тесные кабинеты и бесконечные очереди. С такими условиями вынужденно сталкивалось большинство пациентов, пытавшихся попасть на прием в онкоцентр. Возле кабинета к врачу яблочку негде упасть, даже несмотря на пандемию. Да и размещались люди и без того узнавшие о страшном диагнозе, не в самых комфортных в палатах, где их количество доходило до семи человек. Антонина Ивановна. к примеру, даже представить не могла, что и ей придется проходить здесь лечение.

Я готовилась к другой операции, а получилось, что это заболевание выявили. Я считаю, хорошо, что новое отделение открывается. Еще качественнее будут лечить нас. Конечно, будет лучше и для пациентов, и для врачей. Антонина, пациент

С тем, что должно быть лучше, не спорили и врачи. Для понимания: старый корпус был приспособлен под нужды медицины из бывшего общежития. Медучреждение, рассчитанное на 200 посещений, по факту принимало в три раза больше. Хирургические отделения не соответствовали современным стандартам оказания медицинской помощи. Именно поэтому все как один ждали открытия нового здания.

«Пандемия уйдет, а главные бичи медицины останутся». Это слова, которыми замминистра здравоохранения России Олег Гриднев предварил открытие нового корпуса. Пропускную способность увеличили в два раза, при этом в помещениях не будет тесноты и духоты, уверены врачи. В новом здании три этажа займет поликлиника на 450 посещений в смену, еще пять отданы хирургическим отделениям.

Стационар на 240 коек, причем в каждой палате не более трех пациентов. В таких условия и лечение будет проходить эффективнее, говорят медики.

Отдельное внимание медики акцентируют на оборудовании. Комплекс оснащён самой современной техникой. Так, в кабинете диагностики ждёт запуска мультиспиральный компьютерный томограф, который поможет сократить время исследования.

И поликлиника, и стационар построены по модной сейчас технологии бережливости, которая, к примеру, проявляется в том же расположении диагностических кабинетов. Например, КТ находится на одной линии вместе с кабинетом маммографии и рентгеноскопии. При необходимости комплексного анализа пациента можно провести из одного в другой, минуя общий коридор.

Важность появления нового корпуса сложно переоценить. Ежегодно в республике регистрируют свыше 10 тысяч человек с онкозаболеваниями, а на учёте состоят 80 тысяч.

Большое внимание уделяется основным причинам, которые вызывают смертность и патологии у нашего населения. Это онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому я признателен Радию Фаритовичу Хабирову. И хочу передать слова благодарности от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко. Олег Гриднев, заместитель министра здравоохранения России

Строительство объекта начали в августе 2017. Общая стоимость –2 млрд рублей, где почти 700 млн – федеральные средства. Уже в процессе возведения проект меняли, за счет чего сроки открытия несколько раз сдвигались. Радий Хабиров пожелал медикам успехов в борьбе за жизнь и здоровье каждого пациента, заявив, что поддержка здравоохранения, несмотря на сложную экономическую ситуацию, будет вестись на должном уровне.

Да, мы некоторое время не выходили на строительные площадки ряда культурных и спортивных объектов, больших и тоже очень нужных. Но медицина у нас на первом месте. Несмотря на сложности и недополученные доходы, мы продолжаем эту работу, особенно в части развития онкологической и кардиологической службы. Мы строим кардиоцентр, в этом году выйдем на площадку по строительству Центра детской онкологии и гематологии. Эти два направления всегда в приоритете нашего внимания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан