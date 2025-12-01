В Уфе пациентам детской больницы №17 вручили подарки из «Коробки храбрости»

Маленьким пациентам детской больницы №17 вручили подарки. Учащиеся 39-й уфимской гимназии, а также мамы и жены погибших бойцов СВО и другие неравнодушные жители республики передали их в рамках акции «Коробка храбрости». Организаторами выступила партия «Единая Россия».

Ребята получили книги, раскраски, наборы для творчества, пазлы и конструкторы. В мероприятии приняли участие артисты и директор Национального молодежного театра, а также Эльвира Аиткулова – представитель Общественной организации семей погибших защитников Отечества.