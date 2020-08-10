В селе Башкирии открылся новый ФАП

Прежнее медучреждение было построено больше 40 лет назад, ремонта в нем не было с момента постройки. Поэтому новый ФАП был необходим. Сейчас это современное здание с отдельным прививочным, процедурным и смотровым кабинетами. Это третий новый медицинский модуль в Баймакском районе. До конца года в районе должны возвести еще один ФАП.