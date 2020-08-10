В селе Башкирии открылся новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Нижнее Идрисово Баймакского района. Модульный ФАП возведен благодаря республиканской адресной инвестиционной программе. Объект построили за 10 месяцев, его стоимость составила почти три миллиона рублей.
Прежнее медучреждение было построено больше 40 лет назад, ремонта в нем не было с момента постройки. Поэтому новый ФАП был необходим. Сейчас это современное здание с отдельным прививочным, процедурным и смотровым кабинетами. Это третий новый медицинский модуль в Баймакском районе. До конца года в районе должны возвести еще один ФАП.