Радий Хабиров поручил дать учителям премию в 50 тысяч рублей

Министерство образования Башкирии подвело итоге прошедших экзаменов выпускников школ. Количество стобалльников по ЕГЭ в этом году больше, чем в прошлом. А учителей ждёт премия за успешную подготовку к одному из важнейших этапов школьной жизни.
124 работы набрали 100 баллов в этом году. Это на 16 работ больше, чем в прошлом. Увеличился также и средний балл по многим предметам. А трое школьников набрали 100 баллов одновременно по трём предметам.
Учителей, которые готовили «стобалльников» ждёт премия. В августе 50 тысяч рублей получат 106 учителей, ученикам которых удалось набрать на ЕГЭ высший балл.
Фото: Радий Хабиров.