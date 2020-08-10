Радий Хабиров поручил дать учителям премию в 50 тысяч рублей

Министерство образования Башкирии подвело итоге прошедших экзаменов выпускников школ. Количество стобалльников по ЕГЭ в этом году больше, чем в прошлом. А учителей ждёт премия за успешную подготовку к одному из важнейших этапов школьной жизни.

124 работы набрали 100 баллов в этом году. Это на 16 работ больше, чем в прошлом. Увеличился также и средний балл по многим предметам. А трое школьников набрали 100 баллов одновременно по трём предметам.

Учителей, которые готовили «стобалльников» ждёт премия. В августе 50 тысяч рублей получат 106 учителей, ученикам которых удалось набрать на ЕГЭ высший балл.

На выпускников навалились коронавирусная инфекция, онлайн-уроки, подготовка и сдача ЕГЭ в непривычных условиях. Но, тем не менее, они справились. Справились с честью. Выпускники башкирских школ в 2020 году на госэкзаменах показали достойный результат. Я горжусь вами! Огромное спасибо учителям. С этого года педагогам, которые подготовили «стобальников», начинаем выплачивать вознаграждение (50 тыс. рублей). Такую премию уже в августе получат 106 наших учителей. P.S. Ребята, независимо от того, где вы будете учиться - в наших вузах или в вузах других городов - помните: вас всегда ждут дома, в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Радий Хабиров. 