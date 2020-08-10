В Башкирии школьница спасла семью из огня

В Гафурийском районе произошёл серьёзный пожар. 15-летняя местная жительница спасла свою семью из огня. Её мама и две младшие сестрёнки остались живы, благодаря смелости и решительности девочки.

Глава района Фанзиль Чингизов рассказал, что страшный инцидент произошёл ещё 1 июня. Ночью в селе Красноусольский огнём охватило дом многодетной семьи. 15-летняя девочка не растерялась и помогла родным выбраться из зоны задымления.