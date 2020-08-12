В Башкирии нашли группу туристов, которая пропала на водопаде

Спасатели Башкирии рассказали о завершении поисков пропавших туристов. Напомним, накануне стало известно, что 8 человек отправились на водопад Атыш. Однако в назначенное время туристы домой не вернулись.

Оказалось, путешественники заблудились, когда возвращались с водопада. Спасатели нашли пропавших и доставили на станцию 71 км Белорецкого района. К счастью, медицинская помощь ребятам не понадобилась.

Группа из 8 человек отправилась на водопад 8 августа. Домой ребята должны были вернуться уже 9-го числа, однако связи с ними не было. Только сегодня стало известно, что группа найдена живой и здоровой.