СК Башкирии расследует смерть 6-летней девочки из-за отравления грибами

Следком Башкирии начал расследование трагической смерти 6-летней девочки. Напомним, тело малышки было найдено в частном доме в селе Даутово 11 августа. Предварительная причина смерти – отравление грибами.

По версии следствия, 28-летний отец семейства собрал дикорастущие грибы на окраине деревни. Мужчина приготовил их к ужину и накормил грибами всю семью. Ночью сельчанин почувствовал недомогание, заметил, что дочка не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь.