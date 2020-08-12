СК Башкирии расследует смерть 6-летней девочки из-за отравления грибами

Следком Башкирии начал расследование трагической смерти 6-летней девочки. Напомним, тело малышки было найдено в частном доме в селе Даутово 11 августа. Предварительная причина смерти – отравление грибами.
По версии следствия, 28-летний отец семейства собрал дикорастущие грибы на окраине деревни. Мужчина приготовил их к ужину и накормил грибами всю семью. Ночью сельчанин почувствовал недомогание, заметил, что дочка не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь.
28-летний мужчина и его 2-летний сын были срочно госпитализированы в Абзелиловскую ЦРБ. 6-летнюю девочку спасти не удалось.
Фото: СК РФ по РБ.