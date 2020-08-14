Пьяный житель Уфы, устроивший ДТП с двумя трупами, был лишен водительских прав

В Уфе накануне произошла авария, унесшая жизнь двоих людей. "Тойота Лэнд Крузер" на высокой скорости протаранила несколько машин, стоящих на Сочинской улице. Самый сильный удар пришелся на отечественную легковушку. Автомобиль превратился в груду металлолома.

Виновником аварии стал 38-летний местный житель. Ранее его автомобиль фигурировал в уголовном деле: отец мужчины сбил насмерть женщину три года назад.

На данный момент известно, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян. К тому же, он был ранее лишен водительских прав.