В Уфе завершили поиски загадочно пропавшей девушки

Волонтёрская организация «Лиза Алерт Башкортостан» сообщила о завершении поисков 20-летней девушки. Елизавета Тетюшкина пропала в посёлке Нугуш Мелеузовскго района. В день исчезновения жительница Башкирии уехала кататься на велосипеде.

Девушка пропала накануне, 13 августа. Елизавета просто уехала на велосипеде, а обратно домой не вернулась. Родственники сообщают, что такое поведение для девушки нетипично. Сама Елизавета является студенткой БГМУ.

Сегодня Елизавета нашлась. Волонтёры поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках.