Сбившая ребёнка в Уфе девушка рассказала свою версию аварии

Ребенок в коме, мать – в тяжелом состоянии. Женщину с 6-летней дочерью сбили сегодня на пешеходном переходе в уфимской Черниковке.

Это кадры видеорегистратора. Женщина держит дочь за руку, разговаривает по телефону и даже не видит надвигающийся на нее внедорожник. ДТП произошло на улице Комарова. Наезд совершила 20-летняя автоледи за рулем Toyota RAV4. По данным республиканской Госавтоинспекции, пострадавших доставили в 17-ю городскую больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.