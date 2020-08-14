Сбившая ребёнка в Уфе девушка рассказала свою версию аварии

Ребенок в коме, мать – в тяжелом состоянии. Женщину с 6-летней дочерью сбили сегодня на пешеходном переходе в уфимской Черниковке.

Это кадры видеорегистратора. Женщина держит дочь за руку, разговаривает по телефону и даже не видит надвигающийся на нее  внедорожник. ДТП произошло на улице Комарова. Наезд совершила 20-летняя автоледи за рулем Toyota RAV4. По данным республиканской Госавтоинспекции, пострадавших доставили в 17-ю городскую больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД. 

Я последняя проезжала на мигающий зеленый. Справа от меня загораживал автобус. Я проезжала на зеленый.

Водитель Toyota RAV4

Между тем очевидцы уверяют: автобус не перекрывал видимость, а девушка ехала на красный сигнал светофора. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Девушка на Toyota вылетела на красный свет и сбила женщину с маленьким ребенком. Она ехала на красный свет.  

Роман Шилов, очевидец