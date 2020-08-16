В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 11-летнего ребёнка

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о завершении очередных поисков. В Уфе был найден 11-летний Рамиль Волжанин. Семья не могла найти мальчика с 6 августа.

Десять дней и ночей обеспокоенные родители и волонтёры искали Рамиля. Было известно только то, что мальчик вышел из дома и внезапно пропал. Ребёнок не сообщил родителям, где мог задержаться или куда пойти. Оказалось, Рамиль также нуждается в медицинской помощи.

К счастью, малыш был найден и передан родителям. Волонтёры не сообщают, где всё это время пропадал Рамиль. Со здоровьем «потеряшки» всё в порядке.