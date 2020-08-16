В Башкирии начали строить жилье для молодых агрономов

Миллион тонн зерна уже в закромах. Это почти треть от плана. Аграрии республики убирают зерновые с опережением сроков, выше и урожайность. Вероятно, причиной тому стали умеренные дожди.
Самый богатый урожай на сегодня собрали стерлитамакские хлеборобы – 69 тысяч тонн. На второй позиции аургазинцы, на третьей – чекмагушевцы.
Свой выбор сельчанин остановил на посеве зерновых и технических культур. Решил не экономить – большая часть вложений ушла на покупку пусть дорогой, но производительной техники.
Но на одной, пусть и производительной технике, далеко не уедешь. Залог успеха – в кадрах, которые выросли на этой земле. Сергей Пургин – один из лучших механизаторов района. За рулём трактора работает с 90-х.
Если с механизаторами вопрос решён, то вот агрономов в КФХ не хватает, и не только у Рамиля Латыпова. Чтобы привлечь молодых специалистов, в райцентре строят для них многоэтажный дом – первый в республике в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В планах – возведение жилья для аграриев в других населенных пунктах.
Цены на зерновые культуры складываются из двух позиций: экспорт и внутренний рынок. Продукцию берут животноводы, свиноводы, птицеводы. По данным Минсельхоза, цены на сегодняшний день позволяют аграриям получить прибыль от продажи.
А на этих кукурузных полях шум создает разве что ветер. На 114 гектарах выращивают 46 сортов гибридов со всего мира. Опытным методом вычисляют оптимальный вид для Башкортостана, с максимальным количеством крахмала. Такая кормовая добавка увеличивает надои молока.
Работа кипит и на полях агропредприятия «Имени Калинина». Хозяйство арендует в районе порядка семи тысячи гектаров пашни. И земля эта не простаивает. Например, с этого участка недавно убрали горчицу, и после подготовки почвы уже приступили к посеву озимой ржи. В сентябре засеют и пшеницу.
Прошлогодние озимые культуры убраны в районе на 60 процентов. Параллельно механизаторы приступили к уборке будущего урожая. Настрой у аграриев оптимистичный. Благодаря соблюдению технологий и своевременному началу работ в 2021 они планируют собрать не менее 30 центнеров с гектара.