В Башкирии начали строить жилье для молодых агрономов

Миллион тонн зерна уже в закромах. Это почти треть от плана. Аграрии республики убирают зерновые с опережением сроков, выше и урожайность. Вероятно, причиной тому стали умеренные дожди.

Самый богатый урожай на сегодня собрали стерлитамакские хлеборобы – 69 тысяч тонн. На второй позиции аургазинцы, на третьей – чекмагушевцы.

Свой выбор сельчанин остановил на посеве зерновых и технических культур. Решил не экономить – большая часть вложений ушла на покупку пусть дорогой, но производительной техники.

В целом выручка зависит от того, какой урожай вырастишь. Урожай у нас в этом году неплохой. Если в среднем по кругу выйдет на 30 центнеров с гектара, это для нас будет отлично. Раиль Латыпов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Но на одной, пусть и производительной технике, далеко не уедешь. Залог успеха – в кадрах, которые выросли на этой земле. Сергей Пургин – один из лучших механизаторов района. За рулём трактора работает с 90-х.

Виден плод твоих трудов, когда урожай всходит, растёт. Нравится на земле работать. Пробовал в другом месте, но всё равно возвращался на землю, на технику. Сейчас и техника такая комфортная. Сергей Пургин, механизатор

Если с механизаторами вопрос решён, то вот агрономов в КФХ не хватает, и не только у Рамиля Латыпова. Чтобы привлечь молодых специалистов, в райцентре строят для них многоэтажный дом – первый в республике в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В планах – возведение жилья для аграриев в других населенных пунктах.

Проведена предварительная работа с руководителями сельхозпредприятий нашего района, потенциальных участников данной программы, по строительству в следующем 2021 году уже не менее 8 двухквартирных домов на территории наших отдельных деревень. Ильшат Райманов, глава администрации Ермекеевского района

Цены на зерновые культуры складываются из двух позиций: экспорт и внутренний рынок. Продукцию берут животноводы, свиноводы, птицеводы. По данным Минсельхоза, цены на сегодняшний день позволяют аграриям получить прибыль от продажи.

Покупатели – это элеваторы и трейдеры, дают цены на фуражное зерно около 10 тысяч рублей, на продовольственное зерно – 12-13 тысяч без НДС. Ну и очень хорошая цена сегодня на рожь. Это где то 12-13 тысяч, и на твёрдую пшеницу около 20 тысяч рублей. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ

А на этих кукурузных полях шум создает разве что ветер. На 114 гектарах выращивают 46 сортов гибридов со всего мира. Опытным методом вычисляют оптимальный вид для Башкортостана, с максимальным количеством крахмала. Такая кормовая добавка увеличивает надои молока.

Большое молоко без выращивания кукурузы просто невозможно получить. Поэтому площади кукурузы у нас каждый год увеличиваются. Хозяйство «Северная Нива Башкирия» 2 года подряд проводит свои опыты. Салават Миннуллин, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Ермекеевского района

Зёрна все выполнены, нигде пустых мест нет. Полностью почти до верхушки все зёрна идут круглые. Сразу видно, что влаги хватило, тепла хватило. Мансур Мурзаханов, агроном хозяйства «Северная Нива Башкирия»

Работа кипит и на полях агропредприятия «Имени Калинина». Хозяйство арендует в районе порядка семи тысячи гектаров пашни. И земля эта не простаивает. Например, с этого участка недавно убрали горчицу, и после подготовки почвы уже приступили к посеву озимой ржи. В сентябре засеют и пшеницу.

Семена элитные, даём по 100 кг удобрений. В принципе, считаем, что для будущего урожая задел сделан хороший. Виталий Туктамышев, бригадир агропредприятия «Им. Калинина»