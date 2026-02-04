В Башкирии в 2026 году введут 3,3 млн кв. м жилья

В этом году в Башкортостане введут жилье в объеме 3,3 млн кв. м. Это обязательное условие для достижения целей, поставленных перед регионом к 2030 году. Об этом на заседании Ассоциации застройщиков республики сообщил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров отметил, что в прошлом году отрасль столкнулась с определёнными трудностями, характерными для многих регионов, но ежегодный план по вводу жилья был выполнен. Башкортостан успешно включился в реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ведётся работа по повышению доступности жилья и создается инфраструктура нового качества.