В Башкирии в 2026 году введут 3,3 млн кв. м жилья

В этом году в Башкортостане введут жилье в объеме 3,3 млн кв. м. Это обязательное условие для достижения целей, поставленных перед регионом к 2030 году. Об этом на заседании Ассоциации застройщиков республики сообщил Глава Башкортостана.

Радий Хабиров отметил, что в прошлом году отрасль столкнулась с определёнными трудностями, характерными для многих регионов, но ежегодный план по вводу жилья был выполнен. Башкортостан успешно включился в реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ведётся работа по повышению доступности жилья и создается инфраструктура нового качества.

Продолжаем работать над увеличением градостроительного потенциала. С использованием механизмов инфраструктурного меню возводим пять объектов водоснабжения и водоотведения на территории Забелья – в 2026 году планируем ввести их в эксплуатацию. Приступили к реализации проекта по развитию инженерной инфраструктуры Зауфимья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ