Появились подробности трагической смерти 9-летней девочки в Башкирии

Оказалось, 9-летняя девочка пошла в баню с 63-летней бабушкой. Купающиеся долго не возвращались, поэтому родственники решили проверить родных. Перед ними открылась жуткая картина: тела бабушки и внучки лежали в бане. Они отравились продуктами горения.