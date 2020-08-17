Появились подробности трагической смерти 9-летней девочки в Башкирии

Следственный комитет Башкирии начал расследование трагической смерти 9-летней девочки в бане. Напомним, накануне, 16 августа, малышка погибла в Калтасинском районе. Стали известны подробности страшного инцидента.
Оказалось, 9-летняя девочка пошла в баню с 63-летней бабушкой. Купающиеся долго не возвращались, поэтому родственники решили проверить родных. Перед ними открылась жуткая картина: тела бабушки и внучки лежали в бане. Они отравились продуктами горения.
Жизнь девочки спасти не удалось, а пенсионерку оперативно госпитализировали. К сожалению, женщина скончалась в больнице на следующий день.