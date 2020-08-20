Малышке из Башкирии с тяжелым заболеванием оплатят дорогостоящее лечение

Маленькой Полине из Белорецка оплатят дорогостоящее лечение инъекцией «Золгенсма». Полуторагодовалая малышка страдает от тяжелого заболевания – спинальной мышечной атрофии. Волонтёры усиленно собирали большую сумму на лечение, но Полине помог счастливый случай.

Одна инъекция препарата стоит более 155 миллионов рублей. Такая сумма непосильна для небольшой семьи из Белорецка, поэтому волонтёры поспешили помочь жизнерадостной Полине и открыли сбор средств. К счастью, семье Полины несказанно повезло.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG запустила программу бесплатного распределения препарата «Золгенсма». Родители Полины решили испытать удачу и подали заявку на участие в программе. Независимая комиссия тянула жребий, и спасительное лекарство достанется именно Полине. Сбор средств был закрыт в тот же день.

Когда увидели, что ребёнок из России выиграл в лоторею укол Zolgensma, мы даже предполагать не могли, что этим ребенком оказалась наша Полина. Чудо, случилось ЧУДО, наши молитвы были услышаны, мы получим заветный укол. Сегодня с трепетом говорим долгожданные слова: «СБОР ЗАКРЫТ». Как долго мы ждали этого дня и вот он настал!

волонтёры 

Семья и благотворительная организация благодарят всех, кто остался неравнодушным в тяжелой ситуации. О том, на что пойдут все собранные средства, волонтёры сообщат позднее.

Фото: Соцсети. 