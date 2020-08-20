Малышке из Башкирии с тяжелым заболеванием оплатят дорогостоящее лечение

Когда увидели, что ребёнок из России выиграл в лоторею укол Zolgensma, мы даже предполагать не могли, что этим ребенком оказалась наша Полина. Чудо, случилось ЧУДО, наши молитвы были услышаны, мы получим заветный укол. Сегодня с трепетом говорим долгожданные слова: «СБОР ЗАКРЫТ». Как долго мы ждали этого дня и вот он настал!

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