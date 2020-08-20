В больнице Уфы появилась новейшая хирургическая навигационная станция

В уфимской больнице скорой медицинской помощи появилась новейшая хирургическая навигационная станция. В медучреждение она поступила по нацпроекту «Здравоохранение». Аппарат позволяет врачам, к примеру, более точно определить расположение опухоли и провести операцию с наименьшим вмешательством.
Опухоль как ладони. На экране – трехмерная проекция головного мозга. 70-летнему пациенту предстоит удаление новообразования, которое находится в глубине органа. При помощи специального щупа нейрохирург определяет точное местоположение опухоли и путь для её удаления. Операция требует ювелирной точности. Но платформа существенно облегчает процесс.
Теперь операция занимает от 4 до 6 часов. Ранее требовалось в два раза больше времени. Манипуляции проводятся малоинвазивным способом. Навигационная система появилась в больнице в июле. Это уже третье хирургическое вмешательство, которое проводят с ее помощью.
Платформа универсальна. Спектр ее применения – спинальная и лор-хирургия, травматология и протезировании коленных и тазобедренных суставов. Ежедневно в больницу обращаются десятки пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Ранее из-за отсутствия оборудования часть больных приходилось направлять в федеральные центры. Теперь же, по словам врачей, весь объем нейрохирургических операций, которые проводят, например, в Москве или Санкт-Петербурге, доступен и в Уфе.