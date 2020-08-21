СПЧ оказывает помощь задержанным в связи с событиями на горе Куштау безвозмездно: Зульфия Гайсина

По данным телеграмм-каналов, с вышедших 20 августа на свободу активистов Япаров запросил по 15 тысяч рублей. Как сообщает ИА Башинформ, при этом адвокат не смог добиться для них наказания, не связанного с лишением свободы (административный арест на несколько суток), хотя защитники других активистов добивались в судах вместо арестов незначительные штрафы для своих подзащитных (от 500 до 1000 рублей).