СПЧ оказывает помощь задержанным в связи с событиями на горе Куштау безвозмездно: Зульфия Гайсина

Один из лидеров протестов на горе Куштау Гарифулла Япаров признался, что оказывал платные услуги задержанным полицией. Член СПЧ Зульфия Гайсина прокомментировала поступок активиста.
Члены СПЧ и другие правозащитные организации оказывают помощь задержанным бесплатно и безвозмездно.
Напомним, что один из лидеров протестного движения против разработки шихана Куштау в Башкирии Гарифулла Япаров признался в своём «Фейсбуке», что зарабатывал на задержанных в ходе противостояния с полицией активистах, оказывая им коммерческие юридические услуги.
По данным телеграмм-каналов, с вышедших 20 августа на свободу активистов Япаров запросил по 15 тысяч рублей. Как сообщает ИА Башинформ, при этом адвокат не смог добиться для них наказания, не связанного с лишением свободы (административный арест на несколько суток), хотя защитники других активистов добивались в судах вместо арестов незначительные штрафы для своих подзащитных (от 500 до 1000 рублей).
Фото: Зульфия Гайсина