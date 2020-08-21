В Уфе иномарка сбила девочку на самокате

11-летняя жительница Уфы попала в аварию. Накануне, 20 августа, на девочку наехала иномарка. Инцидент зафиксирован на улице Ферина.

47-летний водитель на «Шкода Рапид» двигался в сторону улицы Сельской Богородской. Мужчина не заметил юного пешехода и не успел затормозить. По предварительной информации, девочка переходила дорогу на «зебре».

Малышку срочно госпитализировали с различными травмами. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. После пострадавшую отпустили домой с родителями.