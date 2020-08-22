В Башкирии заработала санитарная авиация

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Доставка пациентов из отдаленных населенных пунктов теперь будет осуществляться на вертолетах. Принять их уже готовы две столичные вертолетные площадки: на базе Перинатального центра, который расположен в микрорайоне Зеленая роща, а также около клиники Башгосмедуниверситета на улице Зорге.