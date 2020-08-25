Стали известны шокирующие результаты вскрытия 8-летней уфимки

В Уфе провели вскрытие 8-летней девочки, которая погибла, играя с друзьями. Шокирующая трагедия произошла 22 августа в Черниковке. Тело несчастной нашли в реке Шугуровка.

8-летняя уфимка не вернулась домой вечером после прогулки, поэтому мама пропавшей сразу обратилась в полицию. Малышку быстро нашли – тело девочки было обнаружено недалеко от Курочкиной горы. По предварительной информации, уфимка играла с двумя мальчиками в «собачий кайф». Смысл игры – пережать другу сонную артерию для получения чувства легкой эйфории.

Один из мальчишек сильно сжал артерию девочки, в результате чего она отключилась. Ребята подумали, что малышка мертва и попытались избавиться от тела, бросив в реку. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию «КП-Уфа», что девочка была жива, а скончалась уже в воде.

Девочка просто уснула, они ей передавили сонную артерию. Мальчики испугались, думали, она уже сейчас умерла. Проверяли, засовывали ей в рот пальцы. Она в себя не приходила. Затем положили в реку, и уже там она захлебнулась.

источник в правоохранительных органах 

Фото: Соцсети. 