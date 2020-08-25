Стали известны шокирующие результаты вскрытия 8-летней уфимки

В Уфе провели вскрытие 8-летней девочки, которая погибла, играя с друзьями. Шокирующая трагедия произошла 22 августа в Черниковке. Тело несчастной нашли в реке Шугуровка.
8-летняя уфимка не вернулась домой вечером после прогулки, поэтому мама пропавшей сразу обратилась в полицию. Малышку быстро нашли – тело девочки было обнаружено недалеко от Курочкиной горы. По предварительной информации, уфимка играла с двумя мальчиками в «собачий кайф». Смысл игры – пережать другу сонную артерию для получения чувства легкой эйфории.
Один из мальчишек сильно сжал артерию девочки, в результате чего она отключилась. Ребята подумали, что малышка мертва и попытались избавиться от тела, бросив в реку. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию «КП-Уфа», что девочка была жива, а скончалась уже в воде.
Фото: Соцсети.