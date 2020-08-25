Стали известны шокирующие результаты вскрытия 8-летней уфимки

Девочка просто уснула, они ей передавили сонную артерию. Мальчики испугались, думали, она уже сейчас умерла. Проверяли, засовывали ей в рот пальцы. Она в себя не приходила. Затем положили в реку, и уже там она захлебнулась.

источник в правоохранительных органах