В Крыму нашлась девочка из Башкирии, которая пропала на отдыхе

Сегодня, 26 августа, завершились поиски пропавшей в Крыму девочки из Башкирии. 16-летняя школьница пропала из гостевого домика в городе Саки 21 августа. О поисках пропавшей рассказала представитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Девочка найдена живой и здоровой. На протяжении пяти дней её искали волонтеры, полиция, добровольцы и все неравнодушные. Известно, что бабушка школьницы очень переживала за внучку.

Предварительно известно, что никаких преступлений против подростка не было совершено. Однако по факту пропажи ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».