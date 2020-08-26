В Башкирии в 2020 году сдадут 24 детских сада

По остальным объектам – это у нас вся республика, охват – от севера до юга. У нас объекты в этом году в Благовещенске, Иглинский район, село Иглино, Белокатайский район, село Юмаши, Илишевский район, Арсаево. Город Туймазы детсад на 260 мест.

Рамзиль Кучарбаев, первый заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре