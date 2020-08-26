В Башкирии в 2020 году сдадут 24 детских сада

Почти четыре тысячи дополнительных мест для дошколят. В Башкортостане до конца года сдадут 24 детских сада. Все они находятся на разных стадиях готовности. Где-то ведутся отделочные работы, а где-то уже завозят мебель и оборудование.

Более 10 лет она ждала строительства этого садика. Сюда должны были пойти  старший, средний и младший сыновья Маргариты Макаровой. Не вышло. Мальчики подросли. То, что было красиво описано в генплане застройки микрорайона Торбеевка, воплотилось в жизнь лишь спустя годы. Но Маргарита не отчаивается, ведь у нее за это время родился еще один сын.

Сейчас моему младшему сыну три с половиной года, и получается, что мы попадем наконец-то в этот долгожданный детский сад. Мне очень удобно территориально, потому что мы живем на соседней улице, даже если я не буду успевать, допустим, забрать своего ребенка, старшие дети могут смело пойти за ним.

Маргарита Макарова, жительница д. Алексеевка

В Алексеевке уже был один детский сад. Но учитывая, как разрастается деревня, этого дошкольного учреждения явно не хватало. В прошлом году в микрорайоне Торбеевка начали строить еще один садик.

Дети есть. Дело в том, что у нас и сам микрорайон Торбеевка очень большой, и «Сосны» прилегают к нам, и они тоже здесь будут, и Алексеевка очень большой поселок. Там 530 детей, а это очень много, и мы надеемся, что этот детский сад разгрузим и этот детский сад наполнится.

Оксана Вострикова, заведующая детским садом «Планета детства»

Детсад в Торбеевке рассчитан на 220 мест. Строительные работы на завершающем этапе. Отделка второго этажа завершена. При возведении объекта особое внимание уделили пожарной безопасности. Например, негорючие напольные покрытия, то есть специальный ламинат, заказывали напрямую из Кореи.

По плану сдача этого объекта в декабре нынешнего года, на сегодня где-то выполнение процентов 80-82. 

Айрат Ахмадуллин, главный инженер подрядной организации

24 новых дошкольных учреждения должны заработать в этом году в республике. Одно из них, а это школа, совмещенная с детским садом в Чесноковке, уже построено. Остальные находятся на разных этапах готовности.

По остальным объектам – это у нас вся республика, охват – от севера до юга. У нас объекты в этом году в Благовещенске, Иглинский район, село Иглино, Белокатайский район, село Юмаши, Илишевский район, Арсаево. Город Туймазы детсад на 260 мест.

Рамзиль Кучарбаев, первый заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре

Все объекты строятся в рамках национального проекта «Демография». Если в прошлом году сдали 22 новых детских сада, то в этом планируют на два больше. А значит, Маргарита Макарова с четырьмя сыновьями уже точно осуществит свою мечту.