В Башкирии в 2020 году сдадут 24 детских сада

Почти четыре тысячи дополнительных мест для дошколят. В Башкортостане до конца года сдадут 24 детских сада. Все они находятся на разных стадиях готовности. Где-то ведутся отделочные работы, а где-то уже завозят мебель и оборудование.
Более 10 лет она ждала строительства этого садика. Сюда должны были пойти старший, средний и младший сыновья Маргариты Макаровой. Не вышло. Мальчики подросли. То, что было красиво описано в генплане застройки микрорайона Торбеевка, воплотилось в жизнь лишь спустя годы. Но Маргарита не отчаивается, ведь у нее за это время родился еще один сын.
В Алексеевке уже был один детский сад. Но учитывая, как разрастается деревня, этого дошкольного учреждения явно не хватало. В прошлом году в микрорайоне Торбеевка начали строить еще один садик.
Детсад в Торбеевке рассчитан на 220 мест. Строительные работы на завершающем этапе. Отделка второго этажа завершена. При возведении объекта особое внимание уделили пожарной безопасности. Например, негорючие напольные покрытия, то есть специальный ламинат, заказывали напрямую из Кореи.
24 новых дошкольных учреждения должны заработать в этом году в республике. Одно из них, а это школа, совмещенная с детским садом в Чесноковке, уже построено. Остальные находятся на разных этапах готовности.
Все объекты строятся в рамках национального проекта «Демография». Если в прошлом году сдали 22 новых детских сада, то в этом планируют на два больше. А значит, Маргарита Макарова с четырьмя сыновьями уже точно осуществит свою мечту.