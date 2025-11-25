Бюджет Башкирии в 2026 году может превысить 314 млрд рублей

Бюджет республики в
следующем году может превысить 314 миллиардов рублей. Об этом сообщили на
очередном заседании регионального парламента, в котором принял участие Глава
Башкортостана Радий Хабиров.
Как отметила
исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская, работа над
проектом бюджета строилась с учётом текущей ситуации, когда необходимо
обеспечить сбалансированность в сложных экономических условиях. Налоговые и
неналоговые доходы на 2026 год составят почти 240 миллиардов рублей.
Федеральный бюджет выделит Башкортостану порядка 75 миллиардов.
Важно
отметить, что все социальные обязательства обеспечены достаточным объёмом
финансирования. Предусмотрена индексация заработной платы в связи с увеличением
МРОТ на 20,7% с 1 января 2026 года. Необходимые средства заложены на устойчивое
функционирование учреждений социальной сферы. Также сохранены меры
государственной поддержки приоритетных отраслей реального сектора экономики.Илшат Тажитдинов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
Всего в повестку дня
было включено 45 вопросов. Основная часть из них была связана с обсуждением
проектов республиканских законов. Один из них касался внесения изменений в
отдельные законодательные акты в сфере социальной защиты населения. Депутаты
говорили о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со
стандартами, утверждёнными федеральными органами.
В
настоящее время сама система оказания помощи инвалидам носит зачастую
фрагментарный характер. То есть оно не заточено под конкретного человека. В
итоге человек вынужден получать одни услуги в одном ведомстве, а то, что
касается лечения, получения технических средств реабилитации – в другом, спорт
в третьем и так далее. То есть он вынужден ходить по разным ведомствам, чтобы
собрать эту так называемую мозаику. Здесь же предусматривается, что к 2030 году
мы перейдем к комплексной системе реабилитации и абилитации. Эдуард Сардаров, член комитета Госсобрания Республики Башкортостан