Бюджет Башкирии в 2026 году может превысить 314 млрд рублей

В настоящее время сама система оказания помощи инвалидам носит зачастую фрагментарный характер. То есть оно не заточено под конкретного человека. В итоге человек вынужден получать одни услуги в одном ведомстве, а то, что касается лечения, получения технических средств реабилитации – в другом, спорт в третьем и так далее. То есть он вынужден ходить по разным ведомствам, чтобы собрать эту так называемую мозаику. Здесь же предусматривается, что к 2030 году мы перейдем к комплексной системе реабилитации и абилитации.

Эдуард Сардаров, член комитета Госсобрания Республики Башкортостан