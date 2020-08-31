В селе Башкирии в рамках нацпроекта построили новый ФАП

250 человек деревни Такарликово получили новый ФАП. Медицинский модуль разместился на месте старой лечебницы, которая была уже в аварийном состоянии после 50 лет эксплуатации.

В этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в деревне установили ФАП с мебелью и оборудованием, отвечающим необходимым санитарным требованиям. В здании лечебницы есть водоснабжение и санузел, автономное электрическое отопление. Имеются процедурный, прививочный и акушерский кабинеты.