В Башкирии осудили мать, которая выбросила младенца в мусорку

Суд города Туймазы вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая пыталась избавиться от собственного ребёнка. Многодетная мать выбросила новорожденного в мусорный контейнер.

Шокирующий инцидент произошёл ещё в мае этого года. Дворник услышал необычный шум в мусорном контейнере, а когда заглянул, был сильно удивлён – среди мусора лежал новорожденный малыш. Он вызвал скорую помощь, врачам которой удалось сохранить жизнь ребёнка.

Начались поиски нерадивой матери, которые вывели к многодетной местной жительнице. Её обвинили в покушении на убийство, а суд признал виновной и назначил наказание в виделишения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Малыша передали родственникам со стороны отца, а остальных детей матери-убийцы переданы их отцу. Опека будет добиваться лишения женщины родительских прав.