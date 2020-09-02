В Башкирии проезд на транспорте подорожал в 2,5 раза

В Уфимском районе местные жители возмущены подорожанием проезда в автобусах в 2,5 раза. Стоимость увеличилась на некоторых пригородных маршрутах, к примеру, Уфа – Иглино. Если по городу цена 28 рублей, то буквально сразу за пределами – 62. Вот уже почти неделю главный вопрос пассажиров – почему подорожало так значительно?

А ведь еще неделю назад проезд из уфимского пригорода до центра столицы стоил 25 рублей. Т.е. как минимум в 2,5 раза дешевле. Пассажиры, которые в город ездят ежедневно, с грустью признаются: так и разориться можно.

Социальное жилье ведь тут строили, надо было думать. Все тут ездят, у меня и студентка еще – туда и обратно. Эльвира Ахметшина, пассажир

Особо ощутимо скачок цен заметили жители сел, расположенных по пути следования маршрута №432: Уфа – Иглино. Цена по городу у автобуса фиксированная – 28 рублей. Однако при выезде за черту столицы расчет идет уже как за пригород.

Здесь заканчивается Уфа и начинается Уфимский район. Чтобы доехать досюда, пассажир заплатит 28 рублей. Но чтобы проехать до следующей остановки, которая находится буквально в паре километров, выложить придется уже больше 60.

Я доезжаю до Пушкина, он там поворачивает, пересаживают на 51 и еще 30 рублей, и получается около 100 рублей в один конец. Поэтому это очень накладно, с работой не так стабильно, как, допустим, до кризиса. Айгуль Горбунова

По карте «Алга» стоимость ниже. Но экономия все равно не такая существенная, говорит пенсионер Виктор Салманов. У мужчины – каждая копейка на счету, в город он ездит за продуктами.

Продукты намного дешевле купить в городе, чем в сельской местности. Ту разницу, которую если я потрачу в здешних магазинах, я больше компенсирую при поездке в город. Поэтому мне как жителю этой деревни выгоднее ездить в город для покупки продуктов. Виктор Салманов, пассажир

Пассажиры начали делать свои подсчеты. Регина Камалетдинова, например, попыталась понять, каким образом идет ценообразование у госперевозчика.

Как утверждает «Башавтотранс», по городу фиксированная цена, т.е. стоимость проезда 28 рублей. А за его пределами уже по километражу – 2,5 и менее, как гласит постановление. Если 4 км по 2,5 рубля – 10 рублей. 28 +10 = 38, но никак не 66. Регина Камалетдинова, пассажир

В «Башавтотрансе» пояснили: арифметика немного другая. До 2018 года по 432 маршруту ездили нелегалы. После того, как пару лет назад на линию вышел госперевозчик, цену на пригород установили фиксированную. Но, как рассказали в компании, сниженную, чтобы сделать, так сказать, обкатку нового направления. Неделю назад стоимость привели в соответствие с междугородним тарифом. Да и то вместо положенных 2,5 рублей за километр «Башавтотранс» берет 1 рубль и 91 копейку. Эта такса действует для тех, кто едет в пригород. А вот на поездку по Уфе работает фиксированная цена в 28 рублей.

432 маршрут протяженностью 49 км. Если математически сложить, исчисляются именно пройденные километры, помноженные на тариф 1,9 р. На сегодня 95 рублей от начала до конца, т.е. меньше предельно максимального тарифа, который должен был быть. Сергей Паскин, заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам «Башавтотранс»