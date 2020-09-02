В Башкирии проезд на транспорте подорожал в 2,5 раза

В Уфимском районе местные жители возмущены подорожанием проезда в автобусах в 2,5 раза. Стоимость увеличилась на некоторых пригородных маршрутах, к примеру, Уфа – Иглино. Если по городу цена 28 рублей, то буквально сразу за пределами – 62. Вот уже почти неделю главный вопрос пассажиров – почему подорожало так значительно?
А ведь еще неделю назад проезд из уфимского пригорода до центра столицы стоил 25 рублей. Т.е. как минимум в 2,5 раза дешевле. Пассажиры, которые в город ездят ежедневно, с грустью признаются: так и разориться можно.
Особо ощутимо скачок цен заметили жители сел, расположенных по пути следования маршрута №432: Уфа – Иглино. Цена по городу у автобуса фиксированная – 28 рублей. Однако при выезде за черту столицы расчет идет уже как за пригород.
Здесь заканчивается Уфа и начинается Уфимский район. Чтобы доехать досюда, пассажир заплатит 28 рублей. Но чтобы проехать до следующей остановки, которая находится буквально в паре километров, выложить придется уже больше 60.
По карте «Алга» стоимость ниже. Но экономия все равно не такая существенная, говорит пенсионер Виктор Салманов. У мужчины – каждая копейка на счету, в город он ездит за продуктами.
Пассажиры начали делать свои подсчеты. Регина Камалетдинова, например, попыталась понять, каким образом идет ценообразование у госперевозчика.
В «Башавтотрансе» пояснили: арифметика немного другая. До 2018 года по 432 маршруту ездили нелегалы. После того, как пару лет назад на линию вышел госперевозчик, цену на пригород установили фиксированную. Но, как рассказали в компании, сниженную, чтобы сделать, так сказать, обкатку нового направления. Неделю назад стоимость привели в соответствие с междугородним тарифом. Да и то вместо положенных 2,5 рублей за километр «Башавтотранс» берет 1 рубль и 91 копейку. Эта такса действует для тех, кто едет в пригород. А вот на поездку по Уфе работает фиксированная цена в 28 рублей.
Справедливости ради стоит отметить, что проезд между деревнями также идет по пригородному тарифу. И, например, от Князево до Дорогино билет стоит всего 4 рубля. Впрочем, местные жители к этому относятся скептически. Большинство пассажиров все равно едет в город. А значит, платить придется по полной.