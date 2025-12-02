В Башкирии подорожает проезд в электричках

В Башкирии с 1 января подорожает проезд в пригородных поездах. По данным Госкомитета по тарифам, стоимость проезда повысится на 6-8%.
При покупке билета в кассе стоимость за первые 10 км повышается с 29 до 31 руб, за каждый следующий км — с 2,9 до 3,1 руб. На «Ласточках» и «Финистах» — с 34 до 36 руб. и далее соответственно.
Через приложение «РЖД пассажирам» — «обычные» электрички с 25 до 27 руб. и далее соответственно. На современных составах — с 28 до 30 руб.
Проезд по Уфимской агломерации подорожает с 40 до 45 рублей.
Фиксированная цена билета на участке Дёма-Иглино — с 35 до 40 руб.