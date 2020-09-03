В школе Белебея открылась «Доброшкола»

1 сентября в школе №19 в Белебее открылась «Доброшкола». Этот проект был реализован в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного майским указом Владимира Путина.

Открытие такого учебного пространства направлено на создание комфортных условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Проект позволит ребятам с особенностями развития лучше осваивать образовательные программы и будет способствовать их успешной самореализации и профессиональному самоопределению. пресс-служба Министерства образования и науки РБ