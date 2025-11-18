Под Уфой в школе «Взлетай» открылся медиакласс

В школе «Взлетай» Уфимского района открылся медиакласс, оснащенный современным оборудованием. Учащиеся бесплатно могут осваивать навыки видеосъёмки, монтажа роликов, создавать в студии контент, зачитывать тексты в студии звукозаписи и многое другое.

Со школьниками работают преподаватели, приглашённые деятели культуры и искусства. Они проводят уроки по актёрскому мастерству, ставят дикцию, помогают побороть страх перед сценой и работой в кадре.

Для школьников в медиацентре провёл мастер-класс наш коллега Даниль Байков. Корреспондент новостной службы рассказал детям о профессии тележурналиста, в том числе и о её особенностях. Ребята интересовались, как побороть страх публичных выступлений, спрашивали о работе, литературных предпочтениях. Учащиеся показали гостю медиацентр и записали интервью для своей передачи.